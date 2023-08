US Open 2023, Lucia Bronzetti vince ancora! L’azzurra sconfigge Lys in due set e accede ai sedicesimi

Lucia Bronzetti non si ferma più agli US Open 2023. Dopo il grande successo all’esordio contro la ceca Barbora Krejcikova (n.12 al mondo), l’azzurra batte anche la 21enne tedesca Eva Lys (n.143 del ranking) con un netto 6-3 6-2 in un’ora e 16 minuti di gioco e raggiunge la cinese Qinwen Zhang (testa di serie n.23) al terzo turno. Per l’italiana classe 1998 si tratta della prima qualificazione ai sedicesimi di finale di un torneo Slam.

La partita inizia con qualche difficoltà al servizio per entrambe le tenniste e la conseguenza è l’1-1 dopo il break di Bronzetti e il controbreak di Lys. Nel terzo game la tedesca tiene per la prima volta il turno di battuta, poi subito dopo fa lo stesso l’italiana, portandosi dunque sul 2-2. Nel gioco successivo la nostra portacolori aggredisce in risposta e riesce a conquistare un nuovo break che le consente di salire sul 3-2 e servizio. A questo punto la tennista teutonica reagisce immediatamente e trova il 3-3, ma poi l’azzurra fa di nuovo male in risposta e sale sul 4-3, prima di tenere il successivo turno di battuta e andare sul 5-3. Nel nono game Lys va dunque a servire per restare in partita e qui il servizio non è ancora suo amico: Bronzetti ne approfitta e con tre punti consecutivi dal 40-30 si aggiudica il primo parziale per 6-3.

Galvanizzata dalla vittoria del primo set, la nostra portacolori comincia con grande grinta nel secondo, portandosi subito sul 2-0 (da segnalare una palla break annullata nel primo game). Lys però non vuole alzare bandiera bianca e reagisce con due giochi di fila che rimettono il parziale in parità (2-2). Nel quinto gioco Bronzetti trova l’aiuto del servizio e sale agilmente sul 3-2, poi la tedesca ha ancora un passaggio a vuoto nel suo turno di battuta e la nostra portacolori coglie l’occasione per volare sul 4-2. È l’allungo che chiude la partita: Bronzetti tiene il ritmo alto nei due game seguenti e si va a prendere la vittoria con il risultato finale di 6-3 6-2.

STATISTICHE – A fine partita la nativa di Rimini ha meno vincenti della sua avversaria (10 contro i 17 di Lys), ma anche e soprattutto meno errori non forzati (15 contro i 29 della tedesca). L’italiana chiude il match con migliori percentuali per quanto riguarda i punti vinti sia con la prima di servizio in campo (74% contro il 48% della tennista teutonica) sia con la seconda (42% contro il 35% della sua avversaria).

Foto: Lapresse