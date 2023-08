US Open, dramma Matteo Berrettini: grave infortunio e ritiro contro Rinderknech

E’ terminata nel peggiore dei modi l’avventura di Matteo Berrettini (n.36 del ranking) nel secondo turno degli US Open 2023 di tennis. L’azzurro, impegnato sul campo n.5 contro il francese Arthur Rinderknech (n.73 del ranking), è stato costretto al ritiro quando lo score era in favore del transalpino 6-4 5-3.

Matteo, nel tentativo di recuperare il break di svantaggio, è incappato in un infortunio nel nono game del secondo parziale dalla dinamica simile a quella di Alexander Zverev dell’anno passato al Roland Garros: piede destro che si va a impuntare e brutta torsione della caviglia destra. Grida di dolore del romano, costretto al ritiro e a lasciare il campo sulla sedia a rotelle.

He retired after being down a set and a break and left the court in a wheelchair #usopen pic.twitter.com/a5tPNcnmbf — Poopoo (@heythereokayyas) August 31, 2023

Si è in attesa di capire l’entità dell’infortunio, ma si teme che la lesione possa essere piuttosto importante. Davvero sfortunato il romano che, dopo aver sofferto di tanti problemi muscolari soprattutto alla fascia addominale, deve fare i conti ancora una volta con una criticità assai sgradita.

Una partita nella quale Rinderknech era riuscito a far valere la forza del suo servizio, creando non poche difficoltà a un Matteo non così ispirato nella combinazione battuta-dritto. E’ un po’ così che si può spiegare lo score citato in precedenza. E’ dunque il transalpino a continuare l’avventura, non nella maniera che anch’egli avrebbe preferito per quanto accaduto al romano. Nel terzo round ci sarà ad attenderlo il vincente della sfida tra l’altro francese Gael Monfils e il russo Andrey Rublev.

VIDEO: IL GRAVE INFORTUNIO DI MATTEO BERRETTINI AGLI US OPEN

Foto: LaPresse