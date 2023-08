US Open 2023, Martina Trevisan: “A inizio terzo set ho sentito i crampi, ho vinto con il cuore”

Grande esordio di Martina Trevisan agli US Open 2023, ultimo Slam di questa stagione. Sul cemento statunitense, l’azzurra classe 1993 (n.58 del ranking) ha perso il primo set per 6-0 contro la kazaka Yulia Putintseva (n.78 WTA), ma poi si è rialzata alla grande ed è andata a vincere in rimonta con il punteggio finale di 0-6 7-6(0) 7-6(8) dopo addirittura tre ore e 19 minuti di gioco. Grazie a questo successo, Martina ha conquistato per la seconda volta in carriera il pass per il secondo turno dello Slam newyorkese (l’altra volta è stata nel 2021).

“Sono andata oltre i miei limiti, ho sentito i crampi da inizio terzo set, ho vinto una battaglia contro il mio fisico e la mia avversaria – ha affermato Trevisan dopo la vittoria davanti ai microfoni di SuperTennis -. La cosa importante è il cuore, una delle cose che mi caratterizza. Ho cercato di dare tutto, quando ho sentito i crampi ho cercato di lasciarmi andare. Sono contentissima”.

Ora al prossimo turno la nostra portacolori sfiderà la ceca Marketa Vondrousova (n.9 del seeding), che ieri sera ha battuto la coreana Na-Lae Han con un netto 6-3 6-0. Sulla carta l’azzurra partirà sfavorita, ma la nativa di Firenze dovrà assolutamente provarci fino alla fine. Da segnalare che tra Trevisan e la nativa di Sokolov non ci sono precedenti.

Foto: LaPresse