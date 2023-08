US Open 2023, Lucrezia Stefanini piegata da Han Na-lae nel secondo turno delle qualificazioni

Niente da fare per Lucrezia Stefanini, impegnata nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2023. L’azzurra (n.103 del mondo) si è dovuta arrendere alla coreana Han Na-lae (n.243 del ranking) sullo score di 6-4 5-7 7-6 (4). Una partita durata più di tre ore, interrotta anche per l’arrivo della pioggia, nella quale la nostra portacolori ha lottato strenuamente, ma che alla fine non le ha sorriso.

Nel primo set entrambe le giocatrici non sono irreprensibili al servizio e arrivano due break, uno dietro l’altro, con la coreana che perde il turno in battuta a zero. Si prosegue on serve fino al nono game, quando Lucrezia non trova la giusta profondità nei colpi e consente all’avversaria di incidere con la risposta. Ci prova Stefanini a rimanere aggrappata al parziale, ma la palla del contro-break ai vantaggi non viene sfruttata. L’epilogo è sul 6-4 in favore dell’asiatica.

Nel secondo set accade di tutto ed è la tensione a farla da padrona. Il servizio è il fondamentale che fa difetto a entrambe e non è un caso che i break fiocchino da una parte e dall’altra. Stefanini è brava salvarsi nel decimo game, con Han che va servire per il match, ottenendo il contro-break senza concederle alcun quindici. E’ l’episodio decisivo della frazione, in quanto Lucrezia mette ulteriormente in crisi la rivale nei game successivi, facendo proprio il parziale sul 7-5.

Nel terzo set si segue lo stesso canovaccio del precedente. Va in scena il Festival del break, con Stefanini costretta a inseguire più volte, conquistando il contro-break nel decimo game e nel dodicesimo, annullando in quest’ultimo caso anche una palla match dopo l’interruzione per pioggia. Ci si gioca il tutto per tutto al super tie-break ed è la coreana ad avere maggior lucidità, imponendosi sullo score di 10-4.

Foto: LaPresse