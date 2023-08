US Open 2023, ko Tsitsipas e Ruud, si apre una voragine per Djokovic. Resiste solo Fritz, avanzano i giovani Mensik e Shelton

Una giornata da caduta dei giganti agli US Open 2023. Il secondo turno di Flushing Meadows è il capolinea per due top 10 affermati come Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud, eliminati rispettivamente da Dominic Stricker e Zhang Zhizen: due ko al quinto set, che fanno nettamente sorridere Novak Djokovic che si ritrova una parte bassa di tabellone ancor più sguarnita.

Il serbo ha fatto la sua parte, superando per 6-4 6-1 6-1 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles e ritrovandosi di fronte il connazionale Laslo Djere, che ha avuto ben pochi problemi nel regolare Hugo Gaston. L’unico top 10 ‘sopravvissuto’ dalla parte di Nole è Taylor Fritz, che con un’altra prova di forza ha lasciato solo cinque giochi al peruviano Juan Pablo Varillas.

Per lo statunitense c’è una delle sorprese più brillanti di questo US Open, il ceco Jakub Mensik che ha avuto ragione del francese Titouan Droguet, giustiziere di Lorenzo Musetti, in quattro set. L’esteuropeo, in passato numero 2 della classifica juniores e finalista di categoria agli Australian Open 2022, si è allenato più di una volta con Novak Djokovic negli ultimi due anni, anche prima di questo Slam. Si è tolto la soddisfazione di diventare il giocatore più giovane ad accedere al terzo turno da Fabrice Santoro e compirà diciotto anni sfidando un top 10, cosa volere di più?

Nelle altre partite, pochi problemi anche per Frances Tiafoe, che ha ragione dell’austriaco Sebastian Ofner, mentre Alejandro Davidovich Fokina regola agevolmente Juan Manuel Cerundolo. Giornata poco proficua per la famiglia argentina, poiché anche Francisco viene eliminato: pesante sconfitta contro Jiri Vesely al super tie break. Avanza invece a fatica Tommy Paul, che ha bisogno del quinto per superare Roman Safiullin recuperando un margine di due set, mentre Ben Shelton deve sudare solo un set prima che Dominic Thiem si ritiri per un improvviso malore. Per lo statunitense, che ha una bella possibilità di fare strada, c’è ora Aslan Karatsev.

US OPEN 2023, RISULTATI 30 AGOSTO

B. Gojo b. M. McDonald 6-3 6-4 6-4

D. Stricker b. S. Tsitsipas 7-5 6-7 6-7 7-6 6-3

L. Djere b. H. Gaston 6-1 6-2 6-3

A. Karatsev b. R. Carballes Baena 6-2 4-6 6-3 7-6

B. Bonzi b. C. Eubanks 7-6 2-6 6-2 7-6

N. Djokovic b. B. Zapata Miralles 6-4 6-1 6-1

J. Vesely b. F. Cerundolo 7-6 6-2 3-6 2-6 7-6

A. Mannarino b. F. Maroszan 3-6 6-3 6-4 6-1

B. Shelton b. D. Thiem 7-6 1-0 rit-

R. Hijikata b. M. Fucsovics 6-1 6-2 6-1

T. Paul b. R. Safiullin 3-6 2-6 6-2 6-4 6-3

A. Davidovich Fokina b. J. M. Cerundolo 6-1 6-4 6-3

J. Mensik b. T. Droguet 3-6 6-2 7-6 6-3

Z. Zhang b. C. Ruud 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2

F. Tiafoe b. S. Ofner 6-3 6-1 6-4

T. Fritz b. J. P. Varillas 6-1 6-2 6-2

Foto: LaPresse