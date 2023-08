US Open 2023, bene Swiatek e Gauff, Wozniacki e Brady sorprendono Kvitova e Linette

Se per il tabellone maschile si è vissuta una giornata di tumulto con i ko pesanti di Stefanos Tsitsipas e del finalista della scorsa stagione Casper Ruud, nel torneo femminile la situazione è stata molto più interlocutoria. Nessuna grande testa è caduta in maniera sorprendente, anche se non sono mancate un paio di sorprese.

Vittoria più laboriosa di quanto dica il 6-3 6-4 finale, quella della numero 1 al mondo Iga Swiatek contro Daria Saville. Tre palle break concesse, tre break subiti per la polacca, che ora avrà di fronte una Kaja Juvan carica a pallettoni dopo il successo su Lauren Davis e una prima parte di 2023 davvero complicata. Curiosamente, le due si conoscono bene, poiché le due vinsero il doppio ai Giochi Olimpici giovanili del 2018 a Buenos Aires.

Bene anche Cori Gauff, che ha ragione in due facili set di Mirra Andreeva in una partita dal significato davvero particolare, con la statunitense ormai giocatrice affermata a soli diciannove anni sfidata da una sedicenne che negli ultimi mesi, proprio come lei qualche anno fa, ha sorpreso tutti. Niente derby per lei con Danielle Collins, superata in tre set da Elise Mertens.

Non scende nemmeno in campo Elena Rybakina, che approfitta del forfait di Alja Tomljanovic ed affronterà Sorana Cirstea, mentre Jelena Ostapenko deve sudare con Elina Avanesyan. Il colpaccio di giornata è firmato da Caroline Wozniacki, appena tornata a giocare dopo quasi quattro anni e superando Petra Kvitova: per lei un ‘derby’ con un’altra rediviva, Jennifer Brady, che ha sorpeso Magda Linette.

US OPEN DONNE 2023, RISULTATI 30 AGOSTO

E. Mertens b. D. Collins 3-6 7-6 6-1

K. Juvan b. L. Davis 6-7 6-4 6-3

B. Bencic b. L. Miyazaki 6-3 6-3

T. Townsend b. B. Haddad Maia 7-6 7-5

C. Gauff b. M. Andreeva 6-3 6-2

A. K. Schmiedlova b. R. Masarova 7-6 6-2

Xin. Wang b. S. Sorribes Tormo 5-7 6-3 6-4

K. Muchova b. M. Frech 6-3 6-3

I. Swiatek b. D. Saville 6-3 6-4

S. Cirstea b. A. Kalinskaya 6-3 6-4

L. Zhu b. V. Azarenka 6-3 6-3

B. Pera b. Xiy. Wang 3-6 7-6 6-2

E. Rybakina b. A. Tomljanovic WALKOVER

J. Brady b. M. Linette 6-1 2-6 6-2

J. Ostapenko b. E. Avanesyan 6-3 5-7 7-5

C. Wozniacki b. P. Kvitova 7-5 7-6

Foto: LaPresse