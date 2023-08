Equitazione, i pass olimpici in palio agli Europei di Milano. L’Italia avrebbe comunque un’ultima chance aggiuntiva

E’ ormai giunto agli sgoccioli il percorso di qualificazione del salto ostacoli dell’equitazione per Parigi 2024: ai Giochi saranno in programma due eventi (uno individuale ed uno a squadre). Si tratta di gare open, ovvero aperte sia agli uomini che alle donne e saranno qualificati un totale di 75 atleti.

Ogni Nazione può qualificare al massimo un atleta per la prova individuale o una squadra composta da tre atleti (i quali gareggerebbero tutti nella prova individuale): il processo di qualificazione sta riguardando le squadre, terminata questa prima parte toccherà poi agli individualisti.

Saranno 20 in tutto le squadre che si qualificheranno a Parigi: un posto è stato riservato alla Francia, poi ne sono stati messi in palio altri 5 ai Mondiali 2022 ed uno alle Finali di Nations Cup 2022, infine ulteriori 9 posti sono stati riservati per le zone continentali extraeuropee.

Restano due occasioni all’Italia per centrare uno dei quattro slot ancora liberi: tre di questi saranno assegnati agli Europei 2023 di Milano, dove a giocarseli saranno sette Nazioni, ovvero Austria, Danimarca, Italia, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svizzera.

L’ultimo pass sarà poi messo in palio alle Finali di Nations Cup 2023: l’Italia inizialmente non si era qualificata, essendo retrocessa dalla Division 1 europea, ma le rinunce di Giappone prima e Nuova Zelanda poi, hanno permesso agli azzurri di essere ripescati per la manifestazione.

Qualora non dovesse arrivare per l’Italia la qualificazione a squadre, saranno poi 15 i pass assegnati agli individualisti: farà fede il ranking olimpico, che assegnerà due posti per ciascuna zona continentale, ma ogni Paese che non ha qualificato la squadra potrà ottenere comunque al massimo un pass per la prova individuale.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli