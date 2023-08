US Open 2023: Stefano Travaglia cede lottando in quattro set contro Tommy Paul

Un combattivo Stefano Travaglia mette un po’ di paura a Tommy Paul all’esordio degli US Open 2023. Il tennista marchigiano, bravissimo a superare le qualificazioni, aveva un compito quasi impossibile contro l’americano, semifinalista a Toronto e tra i migliori quest’estate sul cemento americano. Alla fine il numero quattordici del mondo si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 4-6 6-1 dopo due ore e minuti di gioco.

I numeri della partita vedono un Paul concludere l’incontro con 14 ace (zero quelli di Travaglia). Sono 45 i vincenti dell’americano contro i 22 dell’azzurro. Gli errori non forzati sono 40 per Paul e 36 per un Travaglia, che ha concesso troppo al servizio (20 palle break)

Paul ha una partenza lanciata, mentre Travaglia probabilmente paga un po’ di tensione. Il risultato è il 4-0 per l’americano con doppio break di vantaggio. Un primo set nel quale il numero quattordici del mondo domina e non concede all’azzurro, chiudendo per 6-2.

Anche in apertura di secondo set, Paul riesce ad ottenere immediatamente il break. Questa volta, però, arriva la reazione di Travaglia, che trova il controbreak nel secondo game. Purtroppo l’azzurro continua ad avere problemi nei propri turni di battuta e Paul torna nuovamente avanti di un break. L’americano si porta sul 5-3 e nel nono game alla quarta occasione trova il break, che lo porta a prendersi il set per 6-3.

Sotto due set a zero, Travaglia non molla e comincia bene la terza frazione, conquistando subito il break nel primo gioco. Paul, però, si procura tre palle del controbreak e riesce a ritrovare l’immediata parità. Si segue l’andamento dei servizi fino al nono game, quando un fantastico Travaglia strappa la battuta all’americano. Il braccio del marchigiano stavolta non trema e chiude sul 6-4, allungando la partita.

Travaglia sulle ali dell’entusiasmo riesce a prendersi subito il break di vantaggio in avvio di quarto set. Proprio come nella frazione precedente, però, Paul replica immediatamente con il controbreak. L’americano ritrova il suo gioco e riesce a strappare il servizio all’azzurro anche nel quarto gioco. Purtroppo Travaglia non ha la più forza di reagire e subisce un altro break nel sesto game, con Paul che va a chiudere sul 6-1, staccando il biglietto per il secondo turno.

FOTO: LaPresse