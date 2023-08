Us Open 2023, dura meno di un’ora il debutto di Carlos Alcaraz: Koepfer si ritira nel secondo set e lo spagnolo avanza agilmente

Esordio vincente e veloce per Carlos Alcaraz agli US Open 2023, ultimo Slam di questa stagione. Sul cemento statunitense, lo spagnolo (testa di serie n.1 e n.2 al mondo virtuale) domina per un set e mezzo contro il tedesco Dominik Koepfer (n.75 al mondo) e poi vede il suo avversario ritirarsi per una distorsione alla caviglia sinistra (subita a inizio partita) sul 6-2 3-2 dopo appena 58 minuti di gioco. Comincia dunque nel migliore dei modi il cammino in questo Slam newyorkese per il campione in carica (ricordiamo che anche l’anno scorso il classe 2003 debuttò con un successo per ritiro, in quel caso di Sebastian Baez sul 7-5 7-5 2-0), che ora al secondo turno dovrà vedersela con il sudafricano Lloyd Harris, uscito vincitore dalla sfida contro l’argentino Guido Pella con il punteggio di 7-6(5) 6-4 6-4.

Pronti, via e sul 40-40 del primo game Koepfer subisce subito una bruttissima distorsione alla caviglia sinistra. Il tedesco è dolorante e Alcaraz “sfrutta” immediatamente al meglio l’infortunio del suo avversario per prendersi il break e salire poi sul 2-0 grazie alla vittoria del secondo game. Il tennista teutonico non ci sta e prova a reagire, prima conquistando l’1-2 e poi mettendo pressione al suo avversario in risposta. Carlos però resta concentrato e si salva nel quarto game dopo aver annullato due palle break. Nel quinto gioco Koepfer sale sul 2-3, poi Alcaraz cambia decisamente marcia e con tre game di fila chiude il primo set per 6-2.

Nel secondo parziale l’iberico ha subito la possibilità di andare avanti di un break, ma il tedesco cancella la chance e si porta sull’1-0. Il numero 2 al mondo virtuale (lo spagnolo è stato superato da Djokovic) non demorde e, dopo aver conquistato l’1-1, riesce stavolta a prendersi il break nel terzo game, salendo sul 2-1. Nel quarto gioco il classe 2003 tiene abilmente la battuta e va sul 3-1, poi nel quinto game mette nuovamente in difficoltà il suo avversario, che però riesce ad annullare due palle break e a salire poi sul 2-3. A questo punto, però, Koepfer si rende conto che il dolore è troppo ed è impossibile proseguire, ed ecco quindi che arriva il ritiro che consente ad Alcaraz di accedere agilmente al secondo turno.

Alla conclusione della partita sono 19 i colpi vincenti contro i 6 errori non forzati dello spagnolo (11-17 invece per il tedesco). L’iberico chiude l’incontro con percentuali decisamente migliori per quanto riguarda sia i punti vinti con la prima in campo (83% contro il 61% del tennista teutonico) sia con la seconda (67% contro il 32% del suo avversario).

Foto: LaPresse