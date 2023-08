US Open 2023: Lucia Bronzetti firma l’impresa azzurra della giornata. Stupenda vittoria contro Krejcikova

Lucia Bronzetti si regala una serata da sogno ed ottiene quella che è al momento la vittoria più bella della sua carriera. La nativa di Rimini vola al secondo turno, superando la ceca Barbora Krejcikova, testa di serie numero dodici, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo una battaglia di due ore e dieci minuti di gioco. Si tratta del primo successo nello Slam americano e anche contro una Top-20 del ranking mondiale.

Davvero una prestazione fantastica quella dell’azzurra, che ha concluso con sette ace e venti vincenti. Dall’altra parte c’è sicuramente stata una Krejcikova sottotono, come dimostrano i 49 errori non forzati. Resta comunque una prova eccezionale dell’azzurra, che ha saputo reggere alla rimonta della ceca nel secondo set, gestendo al meglio il tie-break.

Bronzetti ha subito una palla break nel primo game del match, ma Krejcikova si salva. La riminese, però, è molto efficace in risposta e nel terzo gioco si procura altre due palle break e questa volta toglie la battuta all’avversaria. Il vantaggio comunque dura poco perchè la ceca riesce a trovare l’immediato controbreak, pareggiando i conti. Nell’ottavo game Bronzetti salva una delicatissima palla break ed è poi lei a strappare il servizio nel nono gioco, andando poi a chiudere sul 6-4 la prima frazione.

Sulla scia del set vinto la romagnola parte fortissimo nel secondo e scappa addirittura sul 4-0 con doppio break di vantaggio. La ceca, però, non molla e riesce a completare una rimonta che sembrava difficile da ipotizzare. La dodicesima testa di serie recupera entrambi i break di svantaggio e pareggia sul 4-4. Bronzetti ha una bellissima reazione e torna nuovamente avanti di un break, ma poi sente ancora la pressione e perde a zero il servizio. La riminese non sfrutta una palla break nell’undicesimo gioco, ma riesce comunque a garantirsi il tie-break. In questo frangente Bronzetti è fenomenale e va a chiudere sul 7-3, con un meraviglioso passante di rovescio.

Adesso Bronzetti ha certamente una grande occasione al secondo turno. L’azzurra se la vedrà con la tedesca Eva Lys, numero 143 della classifica mondiale, che ha battuto agevolmente l’americana Robin Montgomery per 6-2 6-1.

FOTO: LaPresse