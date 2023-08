Ultimi consigli per il Fantacalcio (19-21 agosto): chi far giocare, chi lasciare in panchina, possibili gol e bonus

Ci siamo! Oggi scatta ufficialmente la Serie A 2023-2024 e, ovviamente, anche il FantaCalcio. Siamo pronti per una lunga stagione che ci condurrà fino al mese di maggio con il sogno del titolo per ogni fantallenatore. Cosa dovremo aspettarci dalla prima giornata? Andiamo a scoprirlo partita per partita.

Partendo dal primo anticipo di oggi, quelle delle ore 18.30: Frosinone-Napoli. Ovviamente troppo facile consigliare Osimhen e Kvaratskhelia ma per i partenopei attenzione anche ai soliti Di Lorenzo e Zielinski, senza dimenticare Meret che mira al cleah sheet. Per quanto riguarda il Frosinone, invece, potrebbe essere un esordio complicato, con pochi giocatori da consigliare. Nell’altro anticipo delle 18.30, tra Empoli e Verona non ci attendiamo una pioggia di bonus, per cui potrebbe valere la pena pensare ai portieri Caprile e Montipò.

Passiamo ai match delle ore 20.45. Inter-Monza richiama ovviamente Lautaro Martinez, pronto per dare il via ad una nuova annata da 20 gol, con altri nomi da non dimenticare come Barella, Frattesi e Dimarco. In casa Monza, Caldirola cerca di nuovo gloria a San Siro, ma gli ex D’Ambrosio e Gagliardini potrebbero andare a caccia del gol dell’ex. Allo stesso orario vedremo in scena anche Genoa-Fiorentina. Non può mancare tra gli attaccanti da schierare Retegui per i Grifoni, assieme a Thorsby, mentre per i viola andranno schierati Nico Gonzalez e Nzola.

Domenica alle ore 18.30 toccherà a Roma-Salernitana. Per la squadra di José Mourinho occhio a Smalling e Aouar, mentre nei granata meglio evitare la difesa e piuttosto pensare a Candreva, Botheim e Dia. Stesso orario per Sassuolo-Atalanta. Pinamonti per i neroverdi vuole il riscatto, mentre Laurientè è pronto per confermarsi. Berardi, ovviamente, da schierare. Meglio evitare Consigli. In casa Atalanta occhio a Lookman o Scamacca, per un bel voto, come sempre, Scalvini e Zappacosta. Da non sottovalutare il neo-arrivato Bakker!

La serata di domenica vedrà in campo Lecce-Lazio. Fari accesi su Almqvist del Lecce, assieme al solito Strefezza, mentre per i biancocelesti di mister Maurizio Sarri non dovrà mancare Immobile come i soliti Zaccagni e Luis Alberto. Capitolo Udinese-Juventus. I friulani puntano su Beto e Lovric la Juventus, invece, punta su Chiesa-Vlahovic, ma occhio agli inserimenti di Weah e Rabiot.

La prima giornata si chiuderà nella giornata di lunedì. Alle ore 18.30 vedremo Torino-Cagliari. Visto il girone di ritorno dell’anno scorso non si potrà prescindere da Sanabria e Vlasic, mentre tra gli isolani occhio a Oristanio e Makoumbou. Ultimo incontro, Bologna-Milan. Perso Arnautovic, i felsinei si affidano a Zirkzee, ma forse sarà meglio puntare su Orsolini e Ferguson, in casa Milan invece ok il tridente Pulisic, Leao e Giroud, ma vanno considerati anche Reijnders e Loftus-Cheek.

Foto: LaPresse