Udinese-Juventus, Serie A: quando si gioca? Data, calendario, programma, orario, tv e streaming

Uno dei match più interessanti della prima giornata di campionato sarà, senza ombra di dubbio, Udinese-Juventus. La sfida che si disputerà alla Dacia Arena del capoluogo friulano, infatti, andrà in scena domenica 20 agosto alle ore 20.45 e metterà subito sul piatto 3 punti di vitale importanza per entrambe le compagini.

I padroni di casa, guidati da mister Andrea Sottil, cercheranno di ripetere la straordinaria partenza dello scorso campionato, cercando di opporsi alla stessa squadra che, nell’ultima giornata della scorsa Serie A, era passata alla Dacia Arena con il punteggio 1-0 grazie alla rete di Federico Chiesa.

I bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri, invece, cercheranno di iniziare con il piede giusto una annata di capitale importanza. Dopo un campionato vissuto in maniera non propriamente scintillante, la squadra torinese cercherà di dare il via alla propria annata con il vento in poppa per confermare le proprie velleità ai piani alti della classifica.

Udinese-Juventus sarà visibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

Foto: LaPresse