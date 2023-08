Udinese-Juventus oggi in tv, Serie A: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Si entra ufficialmente nel vivo della prima giornata della Serie A 2023-2024. Dopo i primi quattro anticipi giocati ieri, oggi, domenica 20 agosto, saranno in programma alti match di grande interesse. Tra questi Udinese-Juventus. La sfida che si disputerà alla Dacia Arena del capoluogo friulano, infatti, andrà in scena alle ore 20.45 e metterà subito sul piatto 3 punti di vitale importanza per entrambe le compagini.

Iniziamo dai padroni di casa, guidati anche in questa stagione da mister Andrea Sottil. Beto, Thauvin e compagni cercheranno di ripetere la stagione tranquilla di un anno fa, con diversi giocatori lanciati e sprazzi di buon calcio, quantomeno fino all’infortunio di Deulofeu. Si ripartirà da dove si era finito un anno fa, ovvero contro la Juventus che era passata a Udine con il punteggio 1-0 grazie alla rete di Federico Chiesa.

I bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri, invece, cercheranno di iniziare con il piede giusto una annata di capitale importanza dopo un pre-campionato che ha messo in mostra qualcosa di interessante. Dopo un 2022-2023 vissuto in maniera non propriamente scintillante tra Italia e Europa, la Juventus cercherà di dare il via alla propria annata con il piede giusto, per confermare le proprie velleità ai piani alti della classifica.

La sfida tra Udinese e Juventus sarà visibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguita (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO UDINESE-JUVENTUS

Domenica 20 agosto

Ore 20.45 Udinese-Juventus – diretta su DAZN

PROGRAMMA UDINESE-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Diretta Live: OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Beto. All. Sottil

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Foto: LaPresse