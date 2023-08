Tutti i diffidati in Serie A (26-28 agosto): chi rischia la squalifica nel weekend. Nessuno è in pericolo

Lo scorso weekend tutto ha avuto inizio e adesso è scomparsa definitivamente la noia estiva dei fine settimana. Tra il 19 e il 21 agosto infatti, è ritornata la Serie A con l’edizione attuale, quella 2023/2024. Un’attesa che sembrava interminabile nei primi giorni estivi; poi però il countdown si è avvicinato sempre di più allo zero sino al fischio d’inizio di questa nuova e, si spera, entusiasmante annata di massima serie. In ogni caso il campionato italiano già dalle partite di esordio ha emozionato i tanti supporters e appassionati di calcio.

Non sono mancate le reti così come lo spettacolo e le possibilità che anche quest’anno la competizione non sia per nulla banale sono nettamente alte visto il valore delle formazioni presenti. A partire con il piede giusto abbiamo subito trovato i campioni d’Italia in carica, il Napoli di Rudi Garcia, che ha immediatamente fatto capire al neopromosso Frosinone i ritmi della massima serie. E poi ancora il Verona, in grado di espugnare il Castellani di Empoli.

Non va dimenticato il poker della Fiorentina al Genoa e per giunta a Marassi, così come il 2-0 dell’Inter al Monza. Bene Atalanta a Sassuolo, non troppo entusiasmante il risultato della Roma in casa contro la Salernitana: 2-2. Il Lecce in due minuti ha ribaltato risultato e Lazio (2-1), straripante la Juventus a Udine. Scialbo 0-0 tra Torino e Cagliari, ottimo il Milan al Dall’Ara.

Ma adesso sorgerà sicuramente spontanea una domanda: chi sono i diffidati del prossimo turno di Serie A? La risposta è semplice: non ci sono diffidati. Con l’inizio della nuova annata sono state azzerate tutte le ammonizioni della precedente stagione. Bisognerà quindi attendere per vedere giocatori diffidati, nonostante nel primo turno siano stati molti i cartellini gialli estratti.

Foto: LaPresse