Tutti i diffidati in Serie A (19-21 agosto): chi rischia la squalifica nel weekend

Manca solamente un giorno e, finalmente, l’attesa potrà dirsi conclusa. La Serie A numero 122 della storia è pronta a tornare in scena. Lo farà nel corso dei prossimi 3 giorni con le 10 partite spalmate fino a lunedì sera, dando il via in maniera ufficiale all’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio.

Si inizierà a fare sul serio nel pomeriggio di domani con due anticipi tutti da vivere. Alle ore 18.30, infatti, toccherà al Frosinone neo-promosso in Serie A ospitare i campioni d’Italia del Napoli. In contemporanea l’Empoli se la vedrà allo stadio Castellani contro l’Hellas Verona in un match che mette subito in palio punti importanti per la salvezza.

Ma, quali saranno i giocatori squalificati e diffidati in occasione dell’esordio in campionato? Come ogni stagione, ovviamente, le ammonizioni accumulate vengono azzerate, per cui non ci saranno elementi a rischio squalifica con un cartellino giallo. Nel caso, salteranno la seconda giornata di Serie A in caso di rosso diretto.

Tutti liberi di giocare, quindi, tranne i calciatori che, invece, nel corso dell’ultima giornata della scorsa annata sono finiti in sanzione e, di conseguenza, mancheranno l’esordio per squalifica. Stiamo parlando di Cambiaghi (Atalanta), Kouamè (Fiorentina), Sabelli e Strootman (Genoa), Izzo (Monza), Dybala e Lorenzo Pellegrini (Roma), Tressoldi (Sassuolo), infine Hien e Faraoni (Hellas Verona).

Foto: LaPresse