Trofeo Birra Moretti e Trofeo TIM: che fine hanno fatto i vecchi tornei estivi. Il fascino delle amichevoli d’agosto di un tempo

Negli ultimi anni i top club della Serie A hanno preso una linea ben definita per le loro estati, ovvero andare in giro per il mondo a fare conoscere il proprio marchio e, tra Stati Uniti e Asia, guadagnare fior di milioni in tornei del tutto fini a loro stessi, cercando di andare di pari passo con una preparazione fisica che non può essere certo semplice in climi torridi e, spesso, anche umidi.

Fino a qualche anno fa gli scenari erano ben diversi. Le squadre di Serie A preferivano ritiri più standard, spesso in montagna o comunque in Italia, e si dedicavano ad amichevoli di crescente difficoltà. Si partiva con le classiche rappresentative del luogo in cui si svolgevano gli allenamenti, fino a salire di livello, fino a test internazionali e, ovviamente, due “must” del calcio italiano estivo: il Trofeo Birra Moretti e il Trofeo TIM.

In periodi nei quali il calcio non era presente pressoché ogni giorni in tv, quelle erano le prime vere occasioni per vedere in campo le nuove versioni delle proprie squadre, studiare nuovi acquisti e nuovi allenatori e, perchè no, iniziare a farsi un’idea di come sarebbero andate poi le cose fino a maggio. Proviamo a ricordare quegli anni.

IL TROFEO BIRRA MORETTI

Iniziamo con il Trofeo Birra Moretti che è stato un triangolare che si è disputato continuativamente tra il 1997 e il 2008 e vedeva al via sempre 3 squadre di Serie A (tranne una volta il Chelsea) che si affrontavano in match da 45 minuti l’uno. La competizione si è svolta in tre sedi: Udine, Bari e Napoli, ha visto Inter e Juventus partecipare in ben 11 occasioni (il Milan solo una volta) con i bianconeri che detengono il record di successi con 6. Il primo gol della storia del Birra Moretti porta la firma di Oliver Bierhoff in un Udinese-Inter 1-1 dell’8 agosto 1997. L’ultimo? Un gol di Paloschi in Napoli-Milan 0-1 il 21 agosto 2008, dato che successivamente il match tra rossoneri e Juventus si chiuse ai calci di rigore dopo lo 0-0.

IL TROFEO TIM

Passiamo, quindi, al Trofeo TIM. Anche se molti non se lo aspettano, questa manifestazione (sempre un triangolare con match da 45′) ha avuto maggiore durata rispetto al Birra Moretti, dato che si è giocato dal 2001 fino al 2016. Nelle prime 12 edizioni hanno partecipato sempre Inter, Juventus e Milan, quindi dal 2013 il Sassuolo ha preso il posto dei nerazzurri, che sono poi tornati nel 2015 al posto della Juventus. Dove si è giocato? 4 edizioni a Reggio Emilia, 3 a Trieste, Milano e Bari, quindi una ad Ancona, Torino e Pescara. Maggior numero di successi? 8 per l’Inter, 5 per il Milan, uno a testa per Juventus, Sassuolo e Celta Vigo. Il primo gol della storia di questo Trofeo è arrivato solamente alla terza partita della prima edizione. Dopo gli 0-0 di Inter-Milan e Inter-Juventus, i rossoneri avevano superato la Juventus (il 9 agosto 2001) grazie ad un gol di Kaladze. L’ultimo, invece, porta la firma di Trotta in un Sassuolo-Milan 3-2 del 10 agosto 2016.

Foto: LaPresse