Triathlon, World Cup 2023: grande Italia a Weihai! Bianca Seregni vince la gara femminile, 3a Ilaria Zane

Grandi risultati per l’Italia dalla tappa di Weihai (Cina) valevole per la World Triathlon Cup 2023. Nella località asiatica le atlete italiane hanno impressionato nella prova femminile, con il successo di Bianca Seregni e il terzo posto di Ilaria Zane. Andiamo a conoscere nel dettaglio come sono andate le cose nella provincia dello Shandong.

La gara femminile disputata su distanza olimpica ha visto lo splendido successo di Bianca Seregni. L’azzurra classe 2000 ha chiuso la parte di nuoto (1.500 metri) con il tempo di 19:20, quindi nella sezione di bici (38.4 chilometri) in 1:01.42, prima dei 10 chilometri di corsa conclusi con il tempo di 36:22. Secondo posto per l’austriaca Lisa Perterer con un distacco di 17 secondi, mentre completa il podio un’altra azzurra, Ilaria Zane, che ha tagliato il traguardo a 22 secondi.

Quarta posizione per la spagnola Anna Godoy Contreras a 26 secondi, quinta per la giapponese Niina Kishimoto a un minuto esatto, quindi sesta per la turca Sinem Francisca Tous Servera a 1:24, mentre è settima la slovacca Romana Gajdosova a 1:29. Ottava posizione per la giapponese Yuka Sato a 1:38, nona per la britannica Hollie Elliott a 1:44, quindi completa la top10 la magiara Marta Kropko a 2:09. Non ha concluso la sua prova, invece, Luisa Iogna-Prat, che si è fermata dopo la parte in bici.

La gara maschile ha visto il successo del messicano Crisanto Grajales con il tempo di 1:46.35 con 15 secondi di vantaggio sul nipponico Makoto Okadura, terzo il tedesco Lasse Nygaard Priester a 22. Quarta posizione per un altro giapponese, Ren Sato, a 28 secondi, quinto il romeno Felix Duchampts a 32, mentre è sesto l’ennesimo nipponico, Aoba Yasumatus a 37. Non erano iscritti atleti italiani.

