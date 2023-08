Triathlon, la World Cup 2023 fa tappa a Yeongdo, ma senza italiani

Prosegue senza soluzione di continuità la stagione internazionale del triathlon. Dopo la tappa di Sunderland (Inghilterra), la penultima delle World Series disputata la scorsa settimana, si torna subito in azione ma, in questa occasione, sarà la World Cup 2023 a prendere il ruolo da protagonista.

Dalla Gran Bretagna il meglio del triathlon mondiale si sposterà in Corea del Sud, dato che nel prossimo weekend si gareggerà a Yeongdo per un nuovo appuntamento della Coppa del Mondo. Nella giornata di sabato 5 agosto vedremo le due prove individuali che di disputeranno su distanza sprint. Quella femminile scatterà alle ore 07.00 italiane (le ore 14.00 sudcoreane), mentre alle ore 09.00 toccherà agli uomini.

Nelle due startlist non vedremo in azione nessun atleta italiano, in entrambi i comparti. Tra le donne le favorite saranno la tedesca Annika Koch, la slovacca Ivana Kuriackova, la kazaka Ekaterina Shabalina e la messicana Anahi Alvarez Corral. Attenzione anche all’australiana Charlotte Derbyshire ed all’austriaca Lisa Perterer.

Tra gli uomini vedremo una nutrita pattuglia giapponese e sudcoreana, assieme al tedesco Valentin Wernz, all’australiano Oscar Dart ed al suo connazionale Callum McClusky, al canadese Martin Sobey, al lussemburghese Bob Haller ed al francese Arthur Berland.

PROGRAMMA WORLD CUP YEONGDO 2023

Sabato 5 agosto

Ore 07.00 gara femminile

Ore 09.00 gara maschile

Foto: LaPresse