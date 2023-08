Triathlon, Europei sprint 2023: tredici azzurri a Balikesir alla ricerca del titolo continentale

Tutto pronto in Turchia, a Balikesir, per gli Europei sprint e staffetta mista di triathlon: in gara le categorie junior, under 23 ed élite, con queste ultime due accorpate sia nelle gare individuali di venerdì (semifinali) e sabato (finali), che nella staffetta mista di domenica.

Nella categoria élite/under 23 saranno al via sei italiani: Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon), Nicola Azzano (C.S. Carabinieri), Samuele Angelini (G.S. Fiamme Oro), Angelica Prestia (C.S. Esercito – Raschiani Triathlon Team), Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma), Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre).

Nella categoria junior sono sette gli azzurrini iscritti: Sara Crociani (T.D. Rimini), Alice Alessandri (T.D. Rimini), Adelaide Badini Confalonieri (K3 Cremona), Euan De Nigro (C.S. Carabinieri – Bressanone Nuoto), Miguel Espuna Larramona (CUS Pro Patria Milano), Simeone Romano (Cuneo 1198), Pietro Giovannini (Raschiani Triathlon Team).

Le semifinali si disputeranno venerdì 4 su un percorso di 400 metri di nuoto, 10.7 km di ciclismo (4 giri) e 2.2 km di corsa (2 giri), mentre sabato 5 si terranno le finali, su distanza più breve, con 270 metri di nuoto, 8 km di ciclismo (3 giri) e 1.7 km di corsa (2 giri). Domenica 6 sarà la volta, infine, delle staffette miste.

