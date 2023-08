Triathlon, Europei sprint 2023: Euan De Nigro è bronzo tra gli juniores! Alessio Crociani 8° tra gli élite

In Turchia, a Balikesir, si sono disputate le finali individuali degli Europei sprint 2023 di triathlon nelle categorie junior, under 23 ed élite, con queste ultime due accorpate: rispetto alle semifinali di ieri, oggi le distanze erano più brevi, in quanto erano previsti 270 metri di nuoto, 8 km di ciclismo (3 giri) e 1.7 km di corsa (2 giri). L’Italia ha conquistato una medaglia di bronzo nella categoria junior maschile grazie al terzo posto di Euan De Nigro. Domani gran finale con la disputa delle staffette miste: in gara prima la categoria junior e poi chiusura con gli élite/under 23.

La finale élite maschile è andata al lusitano Ricardo Batista, che ha preceduto il tedesco Lasse Nygaard Priester ed il neerlandese Richard Murray. Il miglior azzurro è stato Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), ottavo, più indietro Nicola Azzano (C.S. Carabinieri), 23°, e Samuele Angelini (G.S. Fiamme Oro), 25°. Nella graduatoria degli Under 23 titolo ancora per il portoghese Ricardo Batista (classe 2000), davanti al francese Baptiste Passemard ed al britannico Hamish Reilly, mentre Alessio Crociani si è classificato quinto.

Nella gara élite femminile successo della francese Mathilde Gautier, davanti alla tedesca Selina Klamt ed alla britannica Jessica Fullagar, mentre si sono classificate rispettivamente 13ma e 14ma le azzurre Angelica Prestia (C.S. Esercito – Raschiani Triathlon Team) e Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma). In Finale B non ha concluso la gara Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon), a causa dei postumi della caduta di ieri in semifinale. Nella graduatoria Under 23 titolo alla teutonica Selina Klamt, davanti alla britannica Jessica Fullagar ed all’altra tedesca Tanja Neubert, mentre si sono classificate ottava e nona rispettivamente Angelica Prestia e Costanza Arpinelli.

L’unica medaglia di giornata per i colori azzurri è stata conquistata nella categoria junior maschile da Euan De Nigro (C.S. Carabinieri – Bressanone Nuoto), terzo nella gara vinta dal lusitano João Nuno Batista davanti all’ungherese Zalán Hóbor. In casa Italia sono giunti inoltre il 6° posto di Miguel Espuna Larramona (Cus Pro Patria Milano), il 12° di Pietro Giovannini (Raschiani Triathlon Team), ed il 18° di Simeone Romano (Cuneo 1198).

Nella finale junior femminile affermazione della transalpina Ilona Hadhoum, la quale ha preceduto la britannica Bethany Cook e la spagnola Alejandra Seguí Soria. Ottavo posto per Adelaide Badini Confalonieri (K3 Cremona), 12° per Sara Crociani (T.D. Rimini) e 16° per Alice Alessandri (T.D. Rimini).

Foto: comunicato stampa FITRI