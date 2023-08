Triathlon, Europei sprint 2023: cinque azzurri in finale tra gli élite, bottino pieno tra gli juniores

Vanno in archivio le semifinali degli Europei sprint 2023 di triathlon: in Turchia, a Balikesir, su un percorso di 400 metri di nuoto, 10.7 km di ciclismo (4 giri) e 2.2 km di corsa (2 giri), l’Italia piazza in Finale A cinque azzurri (con uno in Finale B) tra gli élite/under 23 e sette azzurrini su sette tra gli juniores.

Nella prima semifinale élite femminile Angelica Prestia (C.S. Esercito – Raschiani Triathlon Team) si è classificata sesta, staccando il pass per la Finale A, mentre Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon) è caduta durante la frazione di ciclismo ed è giunta in 19ma posizione, finendo in Finale B. Nella seconda semifinale Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma) ha chiuso al 9° posto ed ha passato il turno.

Nelle semifinali élite maschili passaggio del turno per Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre), secondo nella prima serie, per Samuele Angelini (G.S. Fiamme Oro), nono nella seconda, e per Nicola Azzano (C.S. Carabinieri), vittorioso nella terza. Domani Alessio Crociani, Costanza Arpinelli ed Angelica Prestia saranno in gara anche per il titolo under 23.

Nelle semifinali junior femminili Sara Crociani (T.D Rimini) si è classificata terza nella prima batteria, Alice Alessandri (T.D. Rimini) è giunta terza nella seconda, infine Adelaide Anna Badini Confalonieri (K3 Cremona) ha chiuso quarta nella terza.

Nelle semifinali junior maschili Miguel Espuna Larramona (Cus Pro Patria Milano) è giunto sesto nella prima serie, mentre nella seconda hanno passato il turno sia Euan De Nigro (C.S. Carabinieri – Bressanone Nuoto), terzo, che Pietro Giovannini (Raschiani Triathlon Team), settimo, infine, nella terza batteria Simeone Romano (Cuneo 1198) si è classificato settimo.

