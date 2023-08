Lotta, Mondiali Under 17 Istanbul 2023: Fabiana Rinella conquista la medaglia di bronzo nei -53 kg della femminile!

Si chiudono con una medaglia di bronzo per l’Italia ad Istanbul, in Turchia, i Mondiali Under 17 di lotta femminile: nei –53 kg l’azzurrina Fabiana Rinella centra il gradino più basso del podio battendo la statunitense Karlee Sayuri Tadlas Kalia Kaia Brooks.

Nei -53 kg della lotta femminile Fabiana Rinella ieri aveva iniziato il proprio cammino negli ottavi di finale, dove aveva battuto la svizzera Anja Epp, imponendosi per superiorità tecnica, con incontro interrotto sullo score di 12-0 dopo 3’27”. Nei quarti di finale l’italiana aveva poi superato l’azera Ruzanna Mammadova vincendo ai punti per 4-1, poi in semifinale, però, l’azzurrina si era fermata al cospetto della giapponese Sakura Onishi, vittoriosa per superiorità tecnica con match fermato sul punteggio di 11-0 dopo 1’18”. Oggi la nipponica ha vinto la medaglia d’oro superando l’atleta neutrale Olga Ovchinnikova.

Nel primo turno dei ripescaggi la magiara Liliana Kapuvari ha battuto la mongola Bayasgalan Mongolkhuu per schienamento (era già in vantaggio per 7-2), poi nel secondo turno si è fermata al cospetto della statunitense Karlee Sayuri Tadlas Kalia Kaia Brooks, che ha vinto per superiorità tecnica, con incontro fermato sullo score di 10-0. Nella finale per il bronzo, però, la nordamericana si è inchinata all’azzurrina Fabiana Rinella, vittoriosa ai punti per 7-4. L’italiana conferma così il bronzo iridato di categoria vinto lo scorso anno, inoltre quest’anno si è anche laureata campionessa d’Europa di categoria. L’altra medaglia di bronzo va all’uzbeka Sakibjamal Esbosynova, che batte la polacca Amelia Zofia Tomala.

