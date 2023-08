Pentathlon, Challenger Poland Drzonkow 2023: Maria Beatrice Mercuri, Irene Prampolini ed Aurora Tognetti volano in finale

Tripletta di ingressi in finale al femminile per l’Italia nella prima tappa del Pentathlon Challenger, competizione valida per il ranking olimpico in corso di svolgimento a Drzonkow, in Polonia: al termine delle semifinali femminili Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Irene Prampolini (Fiamme Oro) ed Aurora Tognetti (Carabinieri) volano in finale.

Nella Semifinale A Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) si è classificata seconda con 1077 punti, mentre nella Semifinale B Aurora Tognetti (Carabinieri) ha vinto con 1054 punti, mentre Irene Prampolini (Fiamme Oro) ha chiuso settima a quota 1048.

Nel ranking round di scherma maschile Federico Alessandro (Aeronautica Militare) ha totalizzato 220 punti, mentre Stefano Frezza (Aeronautica Militare) si è attestato a quota 160. Domani sono previste le semifinali maschili e la finale femminile, infine domenica è in programma la finale maschile.

Foto: Union Internationale de Pentathlon Moderne Nuno Gonçalves