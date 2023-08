Trentino Basket Cup: inizia con la Turchia la strada dell’Italia per i Mondiali

Si è concluso il raduno dell’Italbasket a Folgaria e per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco è il momento di mettere alla prova del parquet il lavoro svolto in questi giorni. Domani sera, con palla a due alle 20.30, l’Italia affronterà la Turchia nella prima giornata della Trentino Basket Cup.

Quella di Trento sarà la prima amichevole per Gigi Datome e compagni e la squadra affronterà una formazione di alto livello per testarsi subito. Ma le partite delle prossime settimane non serviranno solo a trovare quegli automatismi fondamentali per puntare in alto ai Mondiali, ma saranno fondamentali anche per Pozzecco per effettuare le ultime, dolorose, scelte per quel che riguarda la rosa. I giocatori, infatti, si giocheranno uno dei 12 posti per Manila, con tre azzurri che verranno tagliati nelle prossime settimane.

Avversaria di giornata, come detto, la Turchia di Ergin Ataman che in questi giorni si è allenata in Italia a Bormio. Una squadra di alto livello con uno dei migliori tecnici europei, ma una formazione che, secondo le voci della vigilia, si presenterà a Trento senza alcune delle sue stelle. Assenti, infatti, Shane Larkin, Scottie Wilbekin, Alperen Sengun e Cedi Osman. I turchi non saranno al Mondiale, ma vorranno ben figurare anche in vista del Pre-Qualifying Olympic Tournament cui parteciperà dal 12 agosto.

Dopo la Turchia l’estate azzurra proseguirà sabato con il secondo match della Trentino Basket Cup contro Cina o Capo Verde, poi la settimana successiva gli azzurri saranno di scena ad Atene per il torneo dell’Acropolis, dove affronteranno la Serbia e la Grecia, mentre domenica 13 agosto a Ravenna arriva il Portorico. Il 17 Agosto Melli e compagni voleranno in Asia per e faranno tappa a Shenzhen (Cina) per disputare gli ultimi due test amichevoli contro il Brasile e contro la Nuova Zelanda, prima di iniziare l’avventura mondiale.

Credits: Ciamillo