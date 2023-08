Tour de l’Avenir 2023: Riley Pickrell si impone in volata di gruppo, Busatto decimo

Riley Pickrell vince con una volata in rimonta la seconda tappa del Tour de l’Avenir 2023, la corsa a tappe riservata ai campioni del futuro. Il canadese è riuscito ad anticipare allo sprint il polacco Radoslaw Fratczak.

Nella tappa più lunga di questa edizione, i 189 chilometri da Nozay a Chinon, sono tre i corridori che prendono l’iniziativa nella prima parte della corsa. Percorso che è pressoché tutto pianeggiante solo con qualche sali-scendi nella fase centrale. I battistrada rimangono due a 70 km dal traguardo: Anders Foldager (che rimane maglia gialla)e Aljaz Turk che arrivano ad avere un vantaggio massimo di 2’15”.

Dopo che il gruppo torna sotto e riesce a neutralizzare il tentativo di fuga, vediamo numerosi attacchi per provare a sorprendere il plotone, anticipare la volata e fare il colpo di mano. Tra coloro che provano a partire riesce a evadere un altro danese: Joshua Gudnitz. Da solo riesce a guadagnare una trentina di secondi sul gruppo, sfruttando notevoli doti da passista.

Anche l’attacco di Gudnitz si esaurisce a una decina di chilometri dalla conclusione e negli ultimi 10 chilometri l’andatura cresce verticalmente in gruppo, con le squadre dei velocisti che si mettono in testa a rinforzare il ritmo e a lottare per le posizioni per prendere nella situazione giusta la volata finale.

La retta conclusiva comincia ai 300 metri e la volata è particolarmente lunga: alla fine riesce a spuntarla il canadese Riley Pickrell che beffa il polacco Radoslaw Fratczak che aveva già alzato le braccia al cielo. Bel piazzamento per i due israeliani Tene e Kogut, mentre Francesco Busatto chiude decimo.

Foto: GiroU23