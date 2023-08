Tour de l’Avenir 2023: Matthew Riccitello domina la cronoscalata e resta in vetta. Secondo Piganzoli, quarto Pellizzari

Doppia semitappa oggi al Tour de l’Avenir 2023. Al mattino in scena la cronoscalata durissima da Montricher-Albanne a Les Karellis, con un GPM di 11,1 chilometri all’8% di pendenza media. A vincere è il grande favorito: lo statunitense Matthew Riccitello.

L’americano ha dominato con il crono di 31’31” allungando dunque in classifica generale: adesso è sempre più in vetta e il primo inseguitore è ad oltre un minuto di ritardo.

Stiamo parlando dell’azzurro Davide Piganzoli che ha chiuso in seconda piazza la cronometro a 40” dalla vetta. Terzo è il messicano Isaac Del Toro che si conferma in gran spolvero.

In casa Italia continua il dualismo con l’ottima quarta piazza di Giulio Pellizzari, staccato di 1’14” ed ora quinto in graduatoria. Nel pomeriggio la seconda semitappa con ancora insidie in montagna.

