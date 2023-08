Tour de l’Avenir 2023: Giulio Pellizzari terzo nella settima tappa, vince Archie. Riccitello ancora leader

Si conclude una settima frazione intensissima al Tour de l’Avenir 2023. Doppia semitappa oggi in Francia, la seconda, dopo la cronoscalata, è stata di 70 chilometri da Les Karellis a Val-Cenis Col du Mont Cenis.

Ad imporsi in vetta l’irlandese Ryan Archie, fresco di contratto con la EF Education-EasyPost per il 2024. Il 21enne è riuscito a staccar tutti e ad arrivare in solitaria.

Seconda posizione per il messicano Isaac del Toro che si sta dimostrando davvero pimpante: per lui secondi importanti recuperati in classifica generale dove vola in seconda piazza. Terzo oggi è l’azzurro Giulio Pellizzari che era stato quarto nella cronometro al mattino.

Più indietro, a 25” il drappello con Davide Piganzoli, ottavo (ora terzo in generale), ed il leader della classifica Matthew Riccitello. Americano ancora in controllo della Maglia Gialla. Domani l’ultima e decisiva frazione.

Foto: Lapresse