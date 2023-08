Tour de l’Avenir 2023: Ivàn Romeo vince in solitaria, Busatto è terzo. Dalby resta in gialla

Ivan Romeo vince la quinta tappa del Tour de l’Avenir 2023 davanti a Christen e Busatto: resta in maglia gialla Simon Dalby, giunto quinto al traguardo.

Ad animare la quinta frazione sono diversi corridori di qualità in fuga: Alec Segaert (Belgio), Liam Walsh (Australia), Anders Foldager (Danimarca), Ivan Romeo (Spagna), Robert Donaldson (Gran Bretagna), Pierre-Pascal Keup e Tim Torn Teutenberg (Germania), Oded Kogut (Israele), Tibor Del Grosso e Pepijn Reinderink (Olanda), Sakarias Koller Loland (Norvegia), Artem Shmidt (Stati Uniti).

Vantaggio dei battistrada nei confronti del gruppo che arriva attorno ai 2’30”, poi squadre come Francia e Italia che non fanno parte della fuga del giorno si mettono a tirare in testa per ridurre il gap. Il drappello al comando si sfalda con le difficoltà altimetriche finali rappresentate dal Col de la Cruzille e la Cote de Terreau.

Ai 20 km dalla conclusione rimangono davanti solo Liam Walsh e Tim Torn Teutenberg, ma sulle prime rampe il tedesco non riesce a tenere il passo dell’australiano. Da dietro prova ad evadere Colby Simmons: lo statunitense fa una grande azione in solitaria e crea un buco piuttosto consistente nei confronti del gruppo e tenta di lanciarsi all’inseguimento del battistrada.

Tentativi che vengono assorbiti dal plotone e cominciano una serie di attacchi con Ivan Romeo che riesce a crearsi un buon margine di vantaggio sulla coppia all’inseguimento formata da Lars Craps e Pepijn Reinderink. L’azione dello spagnolo è inesorabile e nessuno riesce più a tornare sotto: l’iberico sotto contratto con la Movistar si prende così il successo. Bravissimo Francesco Busatto che è terzo, mentre il danese Simon Dalby difende la maglia gialla.

Foto: Lapresse