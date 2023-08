Tiro con l’arco, Mondiali 2023: India in trionfo nelle gare individuali di compound, Swami fa la storia

Sabato memorabile per il movimento indiano del tiro con l’arco in occasione dei Campionati Mondiali di Berlino 2023. La penultima giornata della rassegna iridata ha regalato una incredibile doppia medaglia d’oro alla selezione asiatica nelle competizioni individuali femminili e maschili della divisione compound, proiettando l’India addirittura al comando del medagliere provvisorio con 3 vittorie complessive (davanti alla Corea del Sud, ferma a 2).

La copertina del giorno spetta però in particolare alla 17enne Aditi Gopichand Swami, che ha scritto una pagina di storia diventando la più giovane di sempre a vincere un evento individuale dei Mondiali Senior. L’indiana classe 2006 è salita sul gradino più alto del podio battendo in finale la messicana Andrea Becerra per 149-147, mentre la sua compagna di squadra Jyothi Surekha Vennam si è aggiudicata il bronzo regolando la turca Ipek Tomruk 150-146.

India sul tetto del mondo anche in campo maschile nel compound grazie a Ojas Pravin Deotale, che ha avuto il merito di sconfiggere in semifinale 149-148 il fenomeno olandese Mike Schloesser (poi bronzo grazie al 148-147 sul coreano Kim Jongho) e nell’atto conclusivo il polacco Lukasz Przybylski per 150-149 grazie a 15 frecce perfette.

Foto: World Archery