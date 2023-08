Tiro con l’arco, Italia quarta ai Mondiali nella gara a squadre: niente pass olimpico (per ora)

Si chiude con una nota amara in casa Italia la prova a squadre maschile di ricurvo ai Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli hanno mancato infatti l’appuntamento con il podio iridato e soprattutto con la certezza della qualificazione olimpica per Parigi 2024 (riservata ai primi tre team classificati in Germania).

Gli azzurri, bravissimi a raggiungere le fasi finali odierne dopo un cammino esaltante nelle eliminatorie di mercoledì, hanno ceduto in semifinale ad una Corea del Sud praticamente ingiocabile per 2-6 con i parziali di 56-57, 53-59, 58-56 e 54-58. Successivamente i Campioni d’Europa in carica hanno perso con il Giappone un vero e proprio spareggio per il bronzo mondiale e per il pass a cinque cerchi, pagando la tanta tensione e uscendo di scena dopo quattro set con lo score di 2-6 (52-54, 51-54, 57-51, 53-57).

Le altre due quote olimpiche in palio a Berlino sono state assegnate alla Turchia e alla Corea del Sud, protagoniste oggi della finalissima iridata. Kim Woojin, Kim Je Deok e Lee Woo Seok hanno regalato alla selezione asiatica il primo oro della manifestazione, imponendosi per 6-2 (56-54, 55-56, 56-55, 57-52) in Finale sul trio anatolico composto da Berkim Tumer, Abdullah Yildirmis e dal campione olimpico individuale in carica Mete Gazoz.

In apertura della sessione pomeridiana era andato in archivio anche il torneo femminile, che ha riservato davvero tante sorprese sin dalle eliminatorie. Alla fine la Germania ha conquistato il suo primo titolo iridato in questo format, battendo la Francia nell’atto conclusivo per 5-3 (53-53, 55-52, 50-58, 57-56) e staccando il pass olimpico. Qualificazione a cinque cerchi ottenuta anche dal Messico, grazie al successo nella finale per il bronzo sui Paesi Bassi con il punteggio di 5-3 (51-56, 55-54, 57-57, 55-54).

Foto: World Archery