Tiro con l’arco, Coppa del Mondo 2023: assegnati tutti i titoli nel compound individuale e a squadre

Penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco a Parigi (Francia). Un sabato interamente dedicato alle finali del compound sia al maschile che al femminile, senza italiani presenti.

La mattinata è stata riservata alle finali dei tornei a squadre: nel compound femminile ha trionfato l’India (Kaur, Swami, Vennnam) che ha battuto 234-233 il Messico (Becerra, Quintero, Hernandez Jeon) in finale. India (Deotale, Jawkar, Verma) che si è ripetuta anche al maschile, sconfiggendo per 236-232 gli Stati Uniti (Lutz, Schaff, Sullivan). Nel misto a vincere è sono stati gli Stati Uniti (Ruiz, Schaff) per 158-156 sul Porto Rico (Ramirez Gonzalez, Pizarro). Bronzo all’Olanda che ha superato allo shoot-off la Danimarca.

Nel pomeriggio sono andate in scena semifinali e finali dei due tornei individuali: al femminile vittoria per la britannica Ella Gibson che ha superato allo shoot-off in una sfida equilibratissima la danese Tanja Gellenthien (145-145). Anche il bronzo si è deciso allo shoot-off e va all’indiana Jyothi Surekha Vennami sulla colombiana Sara Lopez (146-146). Nel maschile bronzo appannaggio del portoricano Jean Pizarro, giustiziere dell’austriaco Stefan Heincz per 147-143. Oro che va allo slovacco Jozef Bosansky che supera in finale per 148-146 il messicano Miguel Becerra.

Foto: World Archery