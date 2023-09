Tiro con l’arco, Mauro Nespoli punta in alto nelle Finali di Coppa del Mondo 2023 in Messico

Appuntamento fissato questo weekend a Hermosillo per le Finali della Coppa del Mondo 2023, ultimo atto della stagione internazionale outdoor di tiro con l’arco. Sabato 9 e domenica 10 settembre il campo di gara messicano ospiterà gli scontri diretti decisivi per stabilire i quattro vincitori della 17ma edizione della World Cup.

La prima giornata dell’evento vedrà protagonista la divisione compound, con l’olandese Mike Schloesser e la colombiana Sara Lopez che proveranno a prolungare la rispettiva striscia vincente (attualmente di 3 e 5 titoli consecutivi) nell’albo d’oro della manifestazione. Assenti portacolori italiani, nonostante l’ottima annata di Elisa Roner (terza ad Antalya e sesta a Shanghai).

Il piatto forte della due-giorni messicana arriverà però domenica con i tornei di ricurvo, in cui l’Italia punterà tutto su Mauro Nespoli. Sesta partecipazione della carriera (la quinta di seguito) alle Finali di Coppa del Mondo per il faro del movimento azzurro, che metterà nuovamente nel mirino il bersaglio grosso dopo aver ottenuto un secondo posto nel 2019 a Mosca come miglior piazzamento.

Il vice-campione olimpico individuale in carica, qualificatosi per le Finals messicane grazie al sensazionale successo di Medellin nella terza tappa stagionale, dovrà vedersela con il padrone di casa Matias Grande, il moldavo Dan Olaru, il brasiliano Marcus D’Almeida, i sudcoreani Kim Woojin e Lee Woo Seok, lo statunitense Brady Ellison (cinque volte vincitore della manifestazione) e l’indiano Dhiraj Bommadevara.

Foto: World Archery