Tiro con l’arco, Finali Coppa del Mondo Hermosillo 2023: vittorie nel compound per Sara Lopez e Mathias Fullerton

La Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco giunge ai titoli di coda con l’appuntamento conclusivo con le finali a Hermosillo (Messico). I migliori arcieri della stagione si ritrovano nel compound e nel ricurvo per quest’ultima tappa ristretta ai big dell’anno.

Prima delle due giornate che era dedicata al compound sia al maschile che al femminile nella notte italiana. Al femminile vittoria per la colombiana Sara Lopez, giustiziera in fila dell’indiana Vennam (149-144), della coreana Su A Cho (146-144) e infine in finale della danese Tanja Gellenthien (143-142). Bronzo conquistato invece dalla padrona di casa Dafne Quintero, vincitrice su Cho per 144 a 142.

Danimarca protagonista anche nel settore maschile: a vincere è stato Mathias Fullerton, autore di vittorie convincenti sullo slovacco Jozef Bosansky (146-144) e sull’indiano Abhishek Verma (150-147), prima di uscire vincente allo shoot-off in finale contro un altro indiano, Prathamesh Samadhan Jawkar (148-148, 10+10), avvicinandosi maggiormente al centro con la freccia decisiva. Oggi programma dedicato interamente all’arco olimpico: proverà a farci sognare il nostro Mauro Nespoli.

Foto: World Archery