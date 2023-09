Tiro con l’arco, Mauro Nespoli ottimo terzo nelle Finali di Coppa del Mondo 2023 a Hermosillo

Si è conclusa poco fa la seconda e ultima giornata di gara delle Finali di Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco, in programma a Hermosillo (Messico). Nella notte italiana si sono svolti i tornei individuali di ricurvo, che hanno incoronato i vincitori della World Cup assegnando inoltre il montepremi riservato ai primi quattro classificati dell’evento.

In casa Italia l’attesa era tutta per Mauro Nespoli, alla sesta partecipazione nelle Finals (la quinta consecutiva), ma purtroppo non è arrivato il tanto agognato primo trionfo della carriera in questa kermesse. Il vice-campione olimpico in carica ha comunque fornito una prestazione di alto livello, battendo subito ai quarti di finale il fenomeno americano Brady Ellison per 6-2 (28-28, 29-28, 29-29, 29-28).

Successivamente il 35enne di Voghera è stato beffato in semifinale allo shoot-off dal brasiliano numero 1 del ranking mondiale Marcus D’Almeida, il quale ha avuto la meglio nella freccia di spareggio (in precedenza 29-27, 26-26, 26-27, 29-26, 28-29 gli score delle volée) firmando un 9 più vicino al centro del bersaglio rispetto all’azzurro.

Svanito il sogno della prima affermazione nelle Finali di World Cup, Nespoli ha comunque avuto il merito di non perdere la concentrazione sconfiggendo l’indiano Dhiraj Bommadevara allo shoot-off per 10-9 (30-29, 27-27, 25-29, 27-26, 27-28 i parziali dei primi cinque set) nella finale con in palio la terza moneta e salendo così sul podio per la seconda volta in questa manifestazione dopo la piazza d’onore di Mosca 2019.

Primo sigillo per D’Almeida, che si iscrive all’albo d’oro dei campioni della Coppa del Mondo imponendosi nell’atto conclusivo sul giovane fenomeno sud coreano Lee Woo Seok per 6-4 (29-28, 30-29, 29-30, 27-29, 29-28). In campo femminile è arrivato invece il secondo titolo per la coreana Kang Chae Young, che ha dominato la Finale sulla messicana Alejandra Valencia per 6-2.

