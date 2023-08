Tiro con l’arco, Andreoli e Nespoli conquistano il bronzo ai Mondiali nella prova a coppie miste!

Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli mettono in scena una rimonta esaltante e regalano all’Italia la prima medaglia dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino. Gli azzurri si sono aggiudicati la finale 3°/4° posto contro Cina Taipei (Lei Chien-Ying e Tang Chih-Chun), conquistando uno splendido bronzo iridato nella prova a coppie miste di ricurvo (evento presente nel programma olimpico di Parigi 2024).

Dopo la sconfitta di mercoledì in semifinale contro la Corea del Sud, gli arcieri tricolori hanno compiuto una piccola grande impresa ribaltando una situazione di punteggio complicatissima e salendo sul terzo gradino del podio grazie ad una progressione conclusiva impressionante con lo score di 5-3. Prima medaglia della carriera ad un Mondiale Senior per la 24enne piemontese, mentre il 35enne di Voghera raggiunge quota cinque (la seconda in questo format dopo il bronzo del 2019 in coppia con Vanessa Landi).

Avvio shock per il duo italiano, che perde nettamente il primo set 32-36 ritrovandosi subito in svantaggio. A quel punto è Andreoli a suonare la carica con un 10 che sblocca di fatto anche Nespoli (fino a quel momento in difficoltà, forse anche sulla scia della delusione per l’esito del team event maschile), ma i taiwanesi rispondono tiro su tiro ed impattano a quota 39 una seconda volée di livello stellare.

Sotto 1-3, gli azzurri continuano a colpire il giallo e si aggiudicano il terzo set per 38-37 grazie ad una Andreoli in stato di grazia (quattro 10 consecutivi nella fase centrale del match). Ci si gioca tutto nella quarta volée, con Lei e Tang che piazzano un doppio 10 micidiale mettendo sotto pressione i nostri portacolori. Tatiana e Mauro però non si lasciano scalfire e restano in scia a -1, approfittando poi dei due 9 successivi di Taipei per operare il sorpasso decisivo grazie al doppio 10 finale.

Prosegue l’imbattibilità nel format della Corea del Sud ai Mondiali, con il settimo titolo iridato consecutivo arrivato grazie al successo di Kim Woojin e Lim Sihyeon in Finale sui padroni di casa tedeschi Florian Unruh e Michelle Kroppen per 5-1 (38-36, 38-37, 36-36)

Foto: World Archery