Tiro a volo, verso gli Europei 2023: lo skeet maschile subito al lavoro. Rossetti, Cassandro e Sdruccioli cercano il pass olimpico

Dopo la conclusione dei Mondiali 2023, l’Italia dello skeet maschile, è tornata subito al lavoro con un solo obiettivo in testa: riempire l’ultima casella dello scacchiere delle qualificazioni verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

A tal proposito, considerando anche che lo skeet ai Giochi francesi avrà la possibilità di avere in agenda la gara di Mixed Team, lo staff azzurro coordinato dal direttore tecnico Andrea Benelli e presieduto dal preparatore atletico Fabio Partigiani, ha convocato in quel del Tav Laterina tre atleti per volgere lo sguardo verso gli imminenti Europei 2023, che si terranno a Osijek a inizio settembre.

Si tratta di Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro ed Elia Sdruccioli che, nei prossimi giorni, saranno impegnati sulle pedane toscane per una serie di allenamenti intensivi volti a migliorare ulteriormente il proprio stato di forma.

A Osijek ci gioca tanto: in palio vi sarà una sola carta olimpica nel concorso individuale maschile. Ottenerla vorrebbe dire togliersi di dosso delle pressioni in vista del 2024 e iniziare a pianificare a pieno l’anno olimpico, senza dover andare a caccia del secondo pass in appuntamenti posti in ultima ratio sul calendario del prossimo anno. Il focus è tutto lì: bisognerà rompere piattelli su piattelli: dalle sessioni di qualificazione alla finalissima.

Foto: ISSF