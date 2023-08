Tiro a volo, Mondiali 2023: le carte olimpiche in palio gara per gara e chi le ha già conquistate

I Mondiali 2023 di tiro a volo, che si terranno a Baku, in Azerbaigian, vedranno le finali delle specialità olimpiche andare in scena da venerdì 18 a giovedì 24 agosto, ma indubbiamente saranno tre le giornate più importanti, ovvero quelle in cui saranno messi in palio, nel complesso, ben 16 pass olimpici.

In ciascuna delle quattro prove individuali (nello skeet venerdì 18 e sabato 19, e nel trap giovedì 24) saranno in palio quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con un tiratore che non ne abbia già conquistato uno in precedenza, a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratori in quella determinata specialità.

I pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno in palio in ciascuna delle specialità individuali, ovvero skeet maschile, skeet femminile, trap maschile e trap femminile. Non saranno in palio pass nella specialità olimpica dello skeet misto.

I seguenti tiratori hanno già conquistato una carta olimpica in precedenza e non potranno conquistarne un’altra, ma i loro Paesi potranno guadagnarne una seconda qualora a conquistarla fosse un altro tiratore, a meno che il contingente di quella Nazione non sia già completo in quella determinata specialità.

PASS OLIMPICI ASSEGNATI NEL TIRO A VOLO

TRAP MASCHILE

Jiri Liptak (Repubblica Ceca)

Rickard Levin-Andersson (Svezia)

Nathan Hales (Gran Bretagna)

Bhowneesh Mendiratta (India)

Yang Kun-Pi (Cina Taipei)

Derrick Scott Mein (Stati Uniti)

Will Hinton (Stati Uniti)

Mauro De Filippis (Italia)

TRAP FEMMINILE

Silvana Stanco (Italia)

Lucy Hall (Gran Bretagna)

Catherine Skinner (Australia)

Fatima Galvez (Spagna)

Carole Cormenier (Francia)

Zuzana Rehak Stefecekova (Slovacchia)

Aeriel Skinner (Stati Uniti)

Jessica Rossi (Italia)

SKEET MASCHILE

Luigi Lodde (Italia)

Jakub Tomecek (Repubblica Ceca)

Azmy Mehelba (Egitto)

Rashid Saleh Al-Athba (Qatar)

Stefan Nilsson (Svezia)

Vincent Hancock (Stati Uniti)

Dustan Taylor (Stati Uniti)

Marcus Svensson (Svezia)

SKEET FEMMINILE

Amber Jo Hill (coniugata Rutter) (Gran Bretagna)

Nadine Messerschmidt (Germania)

Diana Bacosi (Italia)

Vanesa Hockova (Slovacchia)

Iryna Malovichko (Ucraina)

Samantha Simonton (Stati Uniti)

Dania Jo Vizzi (Stati Uniti)

Martina Bartolomei (Italia)

Foto: LaPresse