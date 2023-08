Atletica, Antonio La Torre: “Onore a Martin, ma oggi abbiamo ritrovato Massimo Stano”

Settimo posto per Massimo Stano nella 35 km di marcia maschile ai Mondiali 2023 di atletica: l’azzurro non è riuscito a difendere il titolo iridato sulla distanza più lunga, non presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistato lo scorso anno.

Al termine della gara l’azzurro ed il DT dell’Italia dell’atletica leggera, Antonio La Torre, si sono soffermati a commentare ed analizzare la prestazione andata in scena a Budapest, in Ungheria, ai microfoni della RAI, tracciando un bilancio complessivo con la 20 km (distanza olimpica, a Parigi 2024 ci sarà anche la staffetta mista a coppie della marcia).

Queste le parole a caldo del Direttore Tecnico FIDAL: “Bisogna invertire il titolo di un film di Sergio Leone, oggi Massimo Stano deve dire ‘Su la testa’ e pensare che da qua a Parigi c’è un’occasione di rivincita. Lui è campione olimpico, Martin deve ancora farlo. Onore a Martin, 40’12” gli ultimi 10 km, i 10 km più veloci della gara, però oggi abbiamo davvero ritrovato Massimo Stano“.

Foto di FIDAL COLOMBO/FIDAL