Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: nello skeet femminile oro allo shoot-off alla slovacca Danka Bartekova

Con le assegnazioni dei pass olimpici e del titolo a squadre già avvenute al termine delle qualificazioni, si è disputata la finale individuale dello skeet femminile ai Mondiali 2023 di tiro a volo, in corso a Baku, in Azerbaigian: purtroppo non c’erano azzurre nell’ultimo atto.

E’ servito lo shoot-off, al termine dei 60 piattelli regolamentari, per assegnare la medaglia d’oro: dopo il 54-54 iniziale, è finita 11-10 una lunga serie di spareggio che ha premiato la slovacca Danka Bartekova ed ha consegnato la medaglia d’argento alla statunitense Dania Jo Vizzi.

Sul gradino più basso del podio è salita la greca Emmanouela Katzouraki, eliminata in terza posizione a quota 43/50, mentre si è fermata ad un passo dalla zona medaglie la statunitense Samantha Simonton, fuori al quarto posto con 34/40.

Quinto posto per la terza statunitense in finale, Austen Jewell Smith, uscita di scena a quota 26/30, mentre la prima ad essere eliminata nell’ultimo atto è stata la cilena Francisca Crovetto Chadid, fuori in sesta posizione con 16/20.

Foto: ISSF