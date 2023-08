Tiro a segno, Mondiali 2023: le carte olimpiche in palio gara per gara e chi le ha già conquistate

I Mondiali 2023 di tiro a segno, che si terranno a Baku, in Azerbaigian, vedranno le finali delle specialità olimpiche andare in scena da giovedì 17 a martedì 22 agosto, ed indubbiamente saranno cinque le giornate più importanti, ovvero quelle in cui saranno messi in palio, nel complesso, ben 32 pass olimpici.

In ciascuna delle otto prove individuali (17 e 19 agosto quelle da 10 metri e 20, 21 e 22 agosto quelle da 25 e 50 metri) saranno in palio quattro pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con un tiratore che non ne abbia già conquistato uno in precedenza (in una qualsiasi specialità), a patto che non abbia già completato il contingente massimo di due tiratori in quella determinata specialità.

I pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno in palio in ciascuna delle specialità individuali, ovvero pistola 10 metri maschile, pistola 10 metri femminile, carabina 10 metri maschile, carabina 10 metri femminile, pistola automatica 25 metri maschile, pistola sportiva 25 metri femminile, carabina 3 posizioni 50 metri maschile, carabina 3 posizioni 50 metri femminile. Non saranno in palio pass nelle specialità olimpiche di carabina 10 metri mista e pistola 10 metri mista.

I seguenti tiratori hanno già conquistato una carta olimpica in precedenza e non potranno conquistarne un’altra (in una qualsiasi specialità), ma i loro Paesi potranno guadagnarne una seconda qualora a conquistarla fosse un altro tiratore, a meno che il contingente di quella Nazione non sia già completo in quella determinata specialità.

PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Pavlo Korostylov (Ucraina)

Liu Jinyao (Cina)

Lee Won Ho (Corea del Sud)

Gulfam Joseph (Pakistan)

Philipe Chateaubrian (Brasile)

Damir Mikec (Serbia)

Ruslan Lunev (Azerbaigian)

Ismail Keles (Turchia)

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

Elmira Karapetyan (Armenia)

Anna Korakaki (Grecia)

Zorana Arunovic (Serbia)

Lu Kaiman (Cina)

Suman Kaur Sanghera (Stati Uniti)

Camille Jedrzejewski (Francia)

Christina Moschi (Grecia)

Olena Kostevych (Ucraina)

CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Jiri Privratsky (Repubblica Ceca)

Danilo Dennis Sollazzo (Italia)

Rudrankksh Patil (India)

Sheng Lihao (Cina)

Brandon Muske (Stati Uniti)

Maximilian Ulbrich (Germania)

Patrik Jany (Slovacchia)

Martin Strempfl (Austria)

CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA FEMMINILE

Julia Ewa Piotrowska (Polonia)

Alison Weisz (Stati Uniti)

Huang Yuting (Cina)

Keum Ji Hyeon (Corea del Sud)

Mary Tucker (Stati Uniti)

Seonaid McIntosh (Gran Bretagna)

Jeanette Hegg Duestad (Norvegia)

Nina Christen (Svizzera)

PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

Clement Bessaguet (Francia)

Oliver Geis (Germania)

Christian Reitz (Germania)

Lee Gunhyeok (Corea del Sud)

Ghulam Mustafa Bashir (Pakistan)

Lu Zhiming (Cina)

Cuba Leuris Pupo (Cuba)

Martin Podhrasky (Repubblica Ceca)

PISTOLA SPORTIVA 25 METRI FEMMINILE

Doreen Vennekamp (Germania)

Klaudia Bres (Polonia)

Antoaneta Kostadinova (Bulgaria)

Kim Jangmi (Corea del Sud)

Chen Yan (Cina)

Haniyeh Rostamiyan (Iran)

Katelyn Abeln (Stati Uniti)

Nino Salukvadze (Georgia)

CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI 50 METRI MASCHILE

Petr Nymbursky (Repubblica Ceca)

Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Tomasz Bartnik (Polonia)

Serhiy Kulish (Ucraina)

Swapnil Kusale (India)

Liu Yukun (Cina)

Ivan Roe (Stati Uniti)

Zalan Pekler (Ungheria)

CARABINA SPORTIVA 3 POSIZIONI 50 METRI FEMMINILE

Veronika Blazickova (Repubblica Ceca)

Rikke Maeng Ibsen (Danimarca)

Jenny Stene (Norvegia)

Miao Wanru (Cina)

Sagen Maddalena (Stati Uniti)

Lee Eun Seo (Corea del Sud)

Sarah Beard (Stati Uniti)

Natalia Kochanska (Polonia)

Foto: UITS