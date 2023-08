Tiro a volo, i convocati dell’Italia nello skeet per i Mondiali: Cassandro e Rossetti a caccia del pass olimpico. Ci sono Bacosi e Bartolomei

Verso i Mondiali 2023 di tiro a volo, che si terranno a Baku (Azerbaijan), in contemporanea con quelli di tiro a segno, nel periodo fra il 14 agosto e l’1 settembre prossimi, con le convocazioni azzurre dello lo skeet.

Dopo il settore del trap quindi, anche il comparto guidato dal direttore tecnico Andrea Benelli ha reso noti i suoi nomi.

Obiettivi diversificati tra maschile e femminile. Fra gli uomini doppia responsabilità: quella di andare a caccia dell’ultimo pass olimpico contingentale da conquistare – il primo l’ha messo a referto Luigi Lodde – e ovviamente di portarsi a casa delle medaglie iridate. Per le donne invece più “libertà”: Diana Bacosi e Martina Bartolomei hanno infatti già conquistato le due carte contingentali disponibili, per loro quindi la rassegna planetaria servirà come test per capire a che punto saranno del loro percorso pensando alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’elenco dei convocati italiani per lo skeet è così composto

Uomini

Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro, Erik Pittini

Donne

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti

Uomini: si sceglie l’esperienza e la classe di due elementi come Gabriele Rossetti, campione olimpico a Rio 2016, e Tammaro Cassandro, vicecampione mondiale nel 2019 e sesto alle Olimpiadi di Tokyo, affiancata alla freschezza e alla voglia di ascesa di un Pittini che nella prima parte del 2023 è parso assai in palla, come dimostra la vittoria ottenuta in Coppa del Mondo a Larnaca.

Donne: Diana Bacosi andrà a caccia del suo terzo titolo mondiale, dopo quelli del 2019 e del 2022 (se dovesse vincerlo sarebbe una riconferma dopo quello dell’anno scorso), mentre Martina Bartolomei, dopo l’oro ai Giochi Europei di qualche settimana fa, non vede l’ora di provare a imprimere il suo nome nell’albo d’oro della rassegna più importante al mondo dopo le Olimpiadi. Infine Simona Scocchetti: tiratrice esperta potrà rappresentare una delle outsider in concorso.

Per ottenere la restante carta olimpica al maschile, che manca per completare il quadro italiano verso Parigi 2024, giova ricordare che uno fra Rossetti, Cassandro e Pittini dovrà arrivare nei primi quattro posti del concorso individuale o dal quinto in giù qualora, uno dei primi quattro classificati fosse già in possesso del pass per le Olimpiadi dell’anno prossimo.

Queste, infine, le dichiarazioni del direttore tecnico Andrea Benelli: “È stata davvero difficile la composizione delle due squadre e ancora di più nel caso del terzetto femminile perché in questo momento avevo a disposizione tante atlete in condizioni ideali. Ho fatto le mie scelte in base ai risultati più recenti che del resto hanno fornito indicazioni precise e attendibili.”

Foto: ISSF / Zangirolami