Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: pass olimpici per Lettonia, Thailandia, Corea del Sud e Cina Taipei

Assegnate le medaglie ed i quattro pass olimpici nella pistola sportiva da 25 metri femminile ai Mondiali 2023 di tiro a segno, in corso a Baku, in Azerbaigian: l’Italia non riesce a piazzare azzurre in finale e si deve accontentare del decimo posto nella graduatoria a squadre. Carte olimpiche per Lettonia, Thailandia, Corea del Sud e Cina Taipei.

La medaglia d’oro va alla tedesca Doreen Vennekamp, che in finale domina, eguagliando il record del mondo con 40/50 e vincendo il titolo con una serie d’anticipo. Argento per l’ucraina Olena Kostevych, seconda con 31/50, mentre il bronzo va alla lettone Agate Rasmane, terza con 25/45. Giù dal podio l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, quarta con 22/40.

Quinta piazza per la thailandese Tanyaporn Prucksakorn con 18/35, mentre il sesto posto va alla sudcoreana Yang Jiin, eliminata con 14/30, infine l’ultima carta olimpica non nominale in palio è della taiwanese Tien Chia Chen, eliminata in settima posizione allo shoot off dall’iraniana Rostamiyan con 11/25. Eliminazione in ottava ed ultima posizione e niente pass olimpico per l’indiana Rhythm Sangwan con 8/20.

Fuori nelle eliminatorie le tre azzurre in gara: 25ma Margherita Brigida Veccaro con 579/600 (18x), 28ma Maria Varricchio con 579/600 (16x), più indietro Chiara Giancamilli, 58ma con 573/600 (21x). Questi score proiettano l’Italia al decimo posto con 1731 (55x) nella classifica a squadre, vinta dall’India con 1744 (59x) davanti a Cina Taipei, seconda con 1743 (54x), ed alla Cina, terza con 1743 (52x).

Foto: UITS