Triathlon, la staffetta mista delle World Mixed Relay Series Paris va alla Germania, l’Italia è settima

Si è concluso il programma delle World Triathlon Mixed Relay Series Paris 2023, evento che va ad anticipare quello che vedremo tra un anno in occasione dei Giochi Olimpici estivi. Oggi era in calendario la staffetta mista che, come accaduto per le altre gare del weekend si è disputata nel formato di duathlon con corsa, ciclismo e corsa viste le cattive condizioni della qualità dell’acqua.

Il percorso prevedeva la partenza di corsa con 900 metri per il primo atleta, 1.3 km per gli altri staffettisti, 5.8 km di ciclismo divisi in 2 giri da 2.9 km e finale con 1.8 km di corsa su due giri da 900 metri. Il successo è andato Germania (Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Jonas Schomburg e Laura Lindermann) con il tempo di 1:12.18 con un secondi di margine sulla Gran Bretagna (Barclay Izzard, Kate Waugh, Alex Yee e Beth Potter) quindi completa il podio a 18 secondi il Belgio con Arnaud Mengal, Jolien Vermeylen, Jelle Geens e Claire Michel.

Quarta posizione per la Francia a 22 secondi, quinta per il Portogallo a 23, sesta per l’Olanda a 42, mentre chiude al settimo posto l’Italia. Per Michele Sarzilla, Alice Betto, Nicolò Strada e Verena Steinhauser, tempo di 1:13.01 e 43 secondi di distacco dalla vetta. Chiude in ottava posizione l’Ungheria a 44 secondi, noni gli Stati Uniti a 47, mentre completa la top10 la Norvegia a 55 secondi.

Foto: LaPresse