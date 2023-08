“Saranno Campioni”: Greta De Riso, un nuovo gioiello azzurro nel sollevamento pesi

A Tokyo 2020 Giorgia Bordignon è riuscita a vincere la medaglia d’argento, divenendo la prima atleta italiana nella storia delle Olimpiadi a conquistare un podio nel sollevamento pesi. Questa straordinaria impresa ha dato ulteriori motivazioni alle giovani atlete delle categorie giovanili per cercare di emularla. Una di queste risponde al nome di Greta De Riso.

Il lavoro che la FederPesistica sta facendo con l’alto livello – per la selezione e l’allenamento dei talenti – sta funzionando alla grande. Cominciando dal lavoro dei tecnici che, partendo dal territorio, portano gli atleti al Centro di Preparazione Olimpica a Roma durante l’intero quadriennio. Con questi giovani ci si sta proiettando già verso Los Angeles 2028.

Greta De Riso è nata a Roma il 27 dicembre 2006, è alta 1.65 e gareggia nella categoria dei 59 kg. Con la pesistica ha iniziato nel 2018, quando la mamma la portò in palestra per la prima volta. Il suo genere musicale preferito è la trap americana, mentre il suo sport preferito, oltre alla pesistica, è l’equitazione.

La prima gara disputata dalla romana sono è stata quella dei Campionati Italiani Under 13 del 2018, ma i primi risultati di prestigio sono arrivati nel 2021: campionessa italiana Under 15 e successivamente medaglia d’argento ai Campionati Europei Under 15.

Nel 2022 si è riconfermata oro tricolore tra le Under 15, mentre ai Campionati Europei Under 17 è arrivato un 4° posto, contro avversarie di due anni più grandi di lei. Infine, ai Mondiali Youth 2022 di Leon (Messico) ha totalizzato un ottavo posto sempre nei 59 kg (strappo da 74 kg e slancio da 92).

In questo 2023 la 16enne è definitivamente esplosa: ai Mondiali Youth in Albania di fine marzo ha ottenuto un bronzo nello slancio dei 59 kg. Sollevando 101 kg, ha migliorato il record italiano U17 di specialità ed anche nel totale, con 181 kg.

Gli ulteriori miglioramenti erano lì dietro l’angolo: ad inizio luglio De Riso ha conquistato l’oro agli Europei Youth mettendo la firma sui tre nuovi record europei Under17 (89 kg di strappo e 107 kg di slancio, per un totale di 196 kg). Dunque, un miglioramento di ben 15 kg nel totale in tre mesi, prova di uno stato di grazia fenomenale.

Essendo ancora molto giovane, il direttore tecnico nazionale Sebastiano Corbu sta costruendo per l’azzurrina un percorso di crescita che segua il suo sviluppo fisico, tecnico e mentale. Gli obiettivi sono puntati verso il lungo periodo, sapendo di avere ancora ampi margini di miglioramento.

Maurizio Contino

Foto: FIPE