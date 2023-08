Tiro a segno, Mondiali Baku 2023: Margherita Brigida Veccaro settima dopo le serie di precisione nella pistola da 25 metri

Si è disputata oggi la prima parte delle qualificazioni della pistola sportiva da 25 metri femminile ai Mondiali 2023 di tiro a segno, in corso a Baku, in Azerbaigian: al termine delle tre serie di precisione Margherita Brigida Veccaro è settima ed in piena corsa per l’ingresso nell’ultimo atto. Domani si terranno le tre serie di celere e, a seguire, la finale.

Dopo le tre serie di precisione in testa si trova in solitaria la taiwanese Tien Chia Chen con 298 (14x), che precede la tedesca Doreen Vennekamp, seconda a quota 297 (9x). Più staccate le altre contendenti, con l’iraniana Haniyeh Rostamiyan terza a quota 294 (10x) e la polacca Klaudia Bres quarta con 293 (9x).

Tre le tiratrici a quota 292: quinta la sudcoreana Yang Jiin (11x), sesta la lettone Agate Rasmane (10x), settima l’azzurra Margherita Brigida Veccaro (9x). Più indietro, ma ancora in corsa per la finale Maria Varricchio, 19ma con 289 (10x), irrimediabilmente staccata Chiara Giancamilli, 80ma con 281 (10x).

Nella classifica a squadre comanda la Cina con 866 (19x), seguita dalla Corea del Sud, seconda con 865 (30x), e dal Vietnam, terzo con 865 (25x), mentre al quarto posto c’è Cina Taipei con 864 (20x), davanti alla Polonia, quinta con 863 (22x), ed all’Italia, sesta a quota 862 (29x).

