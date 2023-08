Tiro a segno, Mondiali 2023: Mazzetti, Spinella e Morassaut fuori dalla top 20 nella pistola automatica 25 m

Tutti fuori dalla top 20 gli azzurri del tiro a segno dopo la conclusione delle eliminatorie della pistola rapida 25 m, gara culmine della giornata odierna dei Campionati Mondiali 2023 in fase di svolgimento in Azerbaijan, nello specifico a Baku. Riccardo Mazzetti, Massimo Spinella e Andrea Morassaut si sono infatti posizionati dopo il secondo e ultimo stage in ventitreesima, trentaquattresima e quarantaduesima posizione.

Mazzetti precisamente ha conquistato in questa seconda tranche lo stesso punteggio della prima, ovvero 289, totalizzando 578. Lieve calo invece per Spinella che, nella seconda sessione, ha raccolto 286 (289 lo score del primo segmento) segnando dunque un totale di 575. Stabile anche Andrea Morassaut, il quale ha replicato i 285 dello stage 1 accontentandosi di 570.

Come sempre Cina in grande spolvero con la doppietta messa a referto da Xinje Wan, leader con 588 davanti al connazionale Li Yuehong, secondo con 586, stesso punteggio del francese Clement Bessaguet, piazzatosi al terzo posto.

Completano la rosa dei qualificati alla Finale il tedesco Florian Peter, quarto con 585, il nipponico Dai Yoshioka, quinto con 584 e l’ucraino Denys Kushnirov, sesto con 583.

Foto: UITTS