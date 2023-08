Taekwondo, Europei Junior 2023: l’Italia conquista la quarta medaglia grazie al bronzo di Boccadamo

Si concludono con un’altra medaglia per l’Italia, la quarta, i Campionati Europei Junior 2023 di taekwondo, competizione andata in scena questo fine settimana a Tallinn (Estonia), precisamente alla Tondiraba Ice Hall Arena. Dopo l’argento di Del Vecchio e il bronzo di De Angelis e Mangione infatti nella giornata odierna Alexandra Boccadamo ha portato a casa un altro piazzamento sul gradino più basso del podio nella categoria -68 kg.

Davvero ottimo il percorso di Alexandra, abile ad arginare agli ottavi l’austriaca Sandra Hacksteiner per 2-1, per poi vincere la sfida contro la norvegese Thea Wagseather per 2-1 ai quarti. Dopo una semifinale decisamente combattuta, conclusa non a caso 1-2, l’azzurrina ha invece dovuto cedere il passo alla turca Rumeysa Mercimek, accontentandosi quindi del bronzo.

Si è interrotto invece ai quarti di finale il cammino di Greta Calvara nella -59 kg dopo il K.O per 0-2 rimediato contro la serba Ela Maric. Stop agli ottavi poi Martina Della Vecchia (-63 kg), frenata per 0-2 dall’ungherese Viviana Marton.

In campo maschile Luigi Fegatilli, impegnato nella -63 kg, non è riuscito a superare i quarti dopo aver perso il confronto con il ceco Alberto Ludwing. Si è inchiodato agli ottavi inoltre Angelo Mangione (-73 kg) a causa della vittoria per 0-2 di Grga Dugac. Fuori ai sedicesimi infine Francesco Scamolla (-68 kg), complice il sorpasso del polacco Dominik Lewandowski.

Foto: LaPresse