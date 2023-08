Taekwondo, Europei Junior 2023: Anthea Mangione regala la terza medaglia all’Italia

Arriva un’altra medaglia dalla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, impianto sportivo estone che ospita questo fine settimana i Campionati Europei Junior di Taekwondo. Dopo l’argento di Del Vecchio e il bronzo di De Angelis infatti nella giornata odierna Anthea Mangione ha ottenuto un piazzamento nel gradino più basso del podio nella categoria -55 kg, portando a tre il bottino della spedizione tricolore.

L’azzurra nello specifico, dopo aver superato agli ottavi la croata Petra Cirovic per 2-0 e aver arginato a quarti la lituana Paulina Maminskaite con lo stesso punteggio, ha fermato la sua corsa in semifinale, ottenendo quindi il bronzo dopo non aver trovato la vittoria con la belga Caroline Volders. Non è riuscita a staccare il pass per la semifinale invece Anna Fonseca, frenata nella categoria -49 kg dalla spagnola Violeta Arribas per 2-0.

Sono stati stoppati invece ai quarti Ludovico Iurlaro (-55 kg), caduto per 2-0 al cospetto del tedesco Daniel Mehlmann, Pietro Vassallo (-59 kg), il quale ha dovuto cedere il passo al polacco Mateusz Chrzanowki per 0-2, oltre che Christian Santinelli (-63 kg), andato KO con Abdulah Bejtic per 2-0.

Stop agli ottavi infine per Anna Frassica (-49 kg) la quale è uscita sconfitta dal confronto con la belga Elien Rabaut per 2-1.

