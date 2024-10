Taekwondo: Anthea Mangione fuori ai quarti nella prima giornata dei Mondiali Junior 2024

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Chuncheon, città della Corea del Sud che ospita da oggi fino al 6 ottobre i Campionati Mondiali Junior 2024 di taekwondo. Tre gli azzurrini impegnati in questo day-1, nello specifico Pierpaolo Torcia (-63 kg), Anna Frassica (-52 kg) ed Anthea Mangione (-f59 kg).

Propio Mangione si è rivelata l’unica a spingersi fino ai quarti di finale. La giovane combattente ha infatti sconfitto ai sedicesimi la statunitense Pola Wasliewska per 2-0 (10-9 ,18-8), per poi avere la meglio anche su Fatemi Jami, anche questa battuta per 2-0 (2-0, 7-9 WDR). Giunta ai quarti però l’azzurra si è dovuta arrendere al cospetto della croata Maria Uglesic per 2-0 (8-3 / R2 16-4). La gara è stata vinta dall’iraniana Aynaz Nasiri, abile a regolare per 2-0 (0-4. 4-5) la kazaka Nuray Kaznabek. Bronzo invece per la già citata croata Uglesic e per la canadese Ella Brewster

Il percorso di Frassica si è invece fermato agli ottavi. L’atleta aveva superato infatti ai tretaduesimi la canadese Laila Khan per 2-1 (16-15, 9-9, 10-4), arginando poi egregiamente ai sedicesimi la belga Leyla Mansouri per 2-1 (4-0, 5-7, 6-5). Lo stop è arrivato sempre a causa di un’avversaria croata, nello specifico Ozana Radic, abile imporsi per 2-0 (9-0, 1-0). L’oro è andato l’iraniana Parnian Noori che, nell’ultimo atto, ha trovato la vittoria per 0-2 (1-4, 8-15) contro la cinese Yinuo Xu. Gradino più basso del podio inoltre per la spagnola Non Romero Fernandez e per la turca Sila Irmak Uzuncavdar.

Fuori ai sedicesimi infine Torcia, uscito contro il competitivo egiziano Omar Wissman M.Said per 1-2 al termine di una sfida molto combattuta (10-10, 10-2, 5-9). Ai trentaduesimi l’azzurro aveva battuto il saudita Zaid Hakeem per 2-0 (17-15, 7-0).