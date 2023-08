Su che canale vedere il Palio di Siena? Orario preciso, programma in chiaro, streaming

Mercoledì 16 agosto andrà in scena il Palio di Siena 2023, la seconda carriera della stagione dopo quella disputata lo scorso 2 luglio e dedicata alla Madonna di Provenzano. L’evento che da tradizione ha luogo in Piazza del Campo il giorno dopo Ferragosto è dedicato alla Madonna dell’Assunta. Si preannuncia grande spettacolo nella località toscana, dove si consuma una delle manifestazioni con più storia e che riscalda il cuore di tutti i senesi nel solco della tradizione.

I grandi favoriti della vigilia sono sostanzialmente tre: la Giraffa perché la cavalla Abbasantesa sarà montata da Tittia, reduce da cinque trionfi consecutivi e a caccia dell’undicesimo sigillo in carriera; l’Oca con Zio Frac (già vincitore il 2 luglio 2022 con i colori del Drago e con in groppa proprio Tittia) cavalcato da Brigante; la Pantera con il cavallo Anda e Bola su cui vedremo all’opera il quotato Scompiglio.

L’appuntamento è per mercoledì 16 agosto alle ore 19.00, quando cavalli e fantini usciranno dal Cortile del Podestà. A quel punto scenderà la busta che determina l’ordine di ingresso ai canapi e poi spetterà al mossiere dare il via, con i consueti giochi di Piazza che potrebbero far ritardare l’inizio dei tre funambolici giri all’ombra della Torre del Mangia. In precedenza il sempre spettacolare corteo storico (a partire dalle ore 16.50).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming dei Palio di Siena 2023 (Palio dell’Assunta del 16 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su LA7; in diretta streaming su la7.it; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PALIO DI SIENA 2023 OGGI

Mercoledì 16 agosto

Ore 16.50 Palio di Siena 2023, corteo storico

Ore 19.00 Palio di Siena 2023, carriera dell’Assunta (l’evento vero e proprio)

PROGRAMMA PALIO DI SIENA 2023: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: LA7, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: la7.it, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse